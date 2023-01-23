24 января в одном из ТЦ Курска пройдут пожарные учения

Автомобилистов просят соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

24 января в ТЦ по адресу: проспект Дружбы, 9а состоятся тренировочные пожарно-тактические учения. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, из разных частей города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Автомобилистов просят соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.

Учения начнутся в 15:00 и продлятся до 18:00. Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие.