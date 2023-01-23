Преподаватель курского вуза перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

Полиция начала расследование этого дела Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 36-летней преподавательнице из Курска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя женщины кто-то оформил кредит. Чтобы его аннулировать необходимо действовать быстро.

Курянка стала выполнять все его указания. Получив в банке полтора миллиона рублей, она за несколько часов объездила почти весь город, чтобы через банкоматы совершать переводы на счета, которые ей диктовали. В итоге преподаватель лишилась одного миллиона 434 тысячи рублей. Когда наличные деньги закончилась, женщина стала подозревать, что ее обманули. Мошенники перестали выходить на связь, тогда курянка обратилась в полицию.

В Северо-Западном отделе полиции уже начали расследование по факту совершенного преступления.