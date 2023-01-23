Курский «Сокол» впервые в истории отпраздновал «сухую» победу

За 60 минут повторной встречи белгородцы ни разу не смогли огорчить курян. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске встречались два аутсайдера восточной конференции – местный «Сокол» и МХК «Белгород». В первой встрече выиграли гости (9:2), и казалось, что и повторный поединок пройдет по сценарию белгородцев. Но курские парни сумели порадовать, что с ними случается крайне редко. Творцами третьей в этом розыгрыше победы стали Никита Фомичев, Илья Мартынов, Владимир Авсеенок и Алексей Беленов. Первые трое отметились точными бросками на 35-й, 47-й и 59-й минутах соответственно. А Алексей отразил 32 броска из 32-х, благодаря чему «Сокол» впервые в своей истории выиграл с «сухим» счетом – 3:0.

Ранее куряне в этом розыгрыше побеждали дома новочебоксарский «Сокол» (3:1) и на выезде «Белгород» (4:2). Напомним, что в сезоне-2021/22 дебютанты НМХЛ ни разу не добились успеха, проиграв все 40 матчей.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь 28 и 29 января подопечные Артема Мериои дважды сыграют в Новочебоксарске (местный «Сокол» идет седьмым с 30 очками). Оба «соколиных» дерби начнутся в 17:00.