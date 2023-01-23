За неделю в Курской области произошло 22 пожара

Курянам напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 16 по 22 января пожарно-спасательные подразделения Курской области около 80 раз выезжали по тревоге. Всего за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 22 пожара.

18 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на ДТП. Так,16 января водитель легкового автомобиля врезался в дерево. Он оказался заблокированным в салоне. Огнеборцам удалось его деблокировать .

Кроме этого, один раз группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Взрыватель авиабомбы был обнаружен на приусадебном участке в Курске. Снаряд уничтожили на полигоне.

Главное управление напоминает о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Телефоны спасения: «101» и «112».