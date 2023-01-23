Под Курском в ДТП погибла 43-летняя женщина

Смертельная авария произошла на автодороге "Селиховы дворы-Иванино" Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 22 января примерно в 09:00 на 31 километре автодороги "Селиховы дворы-Иванино". В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Рено Сандеро», под управлением 53-летней женщины-водителя, столкнулся с встречным автомобилем «ЛАДА 217230 Приора», за рулем которого был 39-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель получила ранения и была доставлена в больницу, 43-летняя женщина-пассажир автомобиля «ЛАДА» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Всего с 20 по 22 января на территории Курской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 20 января примерно в 18:50 на 549 километре автодороги «Москва-Белгород». По предварительным данным, автомобиль «Газель», под управлением 57-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «MAN TGA» с полуприцепом, за рулем которого был 40-летний водитель, и с встречным автомобилем ВАЗ-21099, под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель, 19-летняя девушка-пассажир,15-летняя девушка-пассажир и 15-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ-21099 получили ранения и были доставлены в больницу.