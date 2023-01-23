В Курске произошел пожар в доме

Пожар произошел в Новоселовском переулке Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 23 января в 00:38. Горел дом по адресу: Новоселовский переулок.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар.

- В результате пожара в нежилом доме происходило горение вещей б/у по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».