Ночью в Курске загорелся автомобиль

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 23 января в 00:01. Горел автомобиль на улице Шпайерская.

На место происшествия были направлены пожарные и сотрудники полиции. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 00:10, справиться с огнем удалось в 00:12.

- В результате пожара в грузовом автомобиле Газель Некст сгорел тент и повреждена кабина. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили девять человек и три единицы техник. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».