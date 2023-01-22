Курские «Русичи» переиграли питерский «Зенит-2»

29 января куряне сыграют на своем паркете с сургутским «Университетом-Югрой». Начало игры в 20:30. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 22 января, в Санкт-Петербурге в рамках мужской Суперлиги по баскетболу дубль «Зенита» принимал курские «Русичи». Исход встречи предопределил успех гостей во второй четверти – 28:19. В трех других перевес одной из команд не превышал три очка. Итоговый счет – 82:76 в пользу «Русичей».

Это первая победа курян на чужой площадке в этом розыгрыше. Три предыдущих были одержаны дома – над ЦСКА-2 (85:82), «СШОР-Локомотив-Кубань» (95:71) и алтайским «Барнаулом» (84:77). Кроме того, сегодняшний триумф прервал серию «Русичей» из семи поражений кряду.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Карванен (21 очко), Иван Аладко (15), Александр Литвяков (13), Константин Глазырин (десять) и Александр Винник (шесть).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 22 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (33 балла), московская «Руна» (31) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (29). Теперь 29 января куряне сыграют на своем паркете с сургутским «Университетом-Югрой». Начало игры в 20:30.