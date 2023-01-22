В Курске задержанный сообщил о 59 «тайниках-закладках»

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Задержанный с одним пакетиком наркотиков молодой человек сообщил о 59 «тайниках-закладках».

В Кировский районный суд Курска вынес приговор 25-летнему ранее судимому.

В суде установлено, что в июне 2022 года мужчина получил оптовую партию наркотиков (48, 36 грамм), которые поместил в тайники-закладки. Но закладчика поймали сотрудники транспортной полиции. Во время личного досмотра у задержанного нашли и изъяли пакетик с наркотиками (1,12 грамма). Затем молодой человек сообщил о 59 тайниках и указал их местонахождение. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Суд признал закладчика виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и дал ему четыре с половиной года колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.