В курском ГСК сгорели два авто

О ЧП сообщили в 16:22 22 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области. Горел автомобиль на улице Еремина в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 16:36.

В результате пожара сгорел легковой автомобиль «Honda cr-v», второй автомобиль «Nissan поврежден. Пострадавших нет.

Огонь тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причину возгорания устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.