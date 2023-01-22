В Курске нашли взрыватель авиабомбы

На место происшествия выезжала полиция
Фото: Светлана ВОЛКОВА
22 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об опасной находке. В Курске обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
- Обнаружен внутренний взрыватель авиабомбы. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.