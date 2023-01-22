23 января в Курской области похолодает до -7

В начале недели в регионе похолодает Фото: Даниил НАЙХИН

23 января в Курской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метро в секунду. Температура: - ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Метеорологическая дальность видимости - 5000–7000 метров.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6656 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе 19 случаев гриппа. Больше половины заболевших - дети до 14 лет.

- Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в школу или детский сад. Самолечение при гриппе недопустимо! При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, - призывают курян специалисты регионального Роспотребнадзора.