Под Курском спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП

ДТП случилось в Курчатовском районе Фото: Даниил НАЙХИН

В 9:02 22 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курчатовском районе.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №36 Октябрьского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что здесь столкнулись «Лада Приора» и «Рено Сандеро».

Спасатели деблокировали из авто человека.

Подробности уточняют.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.