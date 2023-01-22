В Курске осудили белгородца, который обманывал под предлогом продажи стройматериалов

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский районный суд рассмотрел уголовное дело против белгородца, обманувшего двух курян в сети Интернет.

Суд установил, что прежде судимый 36-летний мужчина в июне 2022 года на известном сайте разместил объявление о продаже несуществующих стройматериалов, продавал плиты ОSВ.

Объявлением заинтересовалась жительница Октябрьского района. Женщина решила приобрести 70 ОSВ плит за 40 тысяч рублей.

Она перевела продавцу нужную сумму. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

Кроме того, аналогичным способом в июне 2022 года мужчина обманул жителя Курска, который перечислил 14 тысяч рублей за 25 ОSВ плит.

В ходе предварительного расследования обвиняемы возместил причиненный ущерб в полном объеме, принес извинения.

В судебном заседании вину признал, раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и дал год в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.