Курские баскетболистки разгромили «Нику»

Эва Лисец к десяти очкам добавила 12 подборов, три голевых передачи и один перехват. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 21 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало на своем паркете «Нику» из Сыктывкара. Перевес хозяек рос с каждой четвертью – «плюс семь», «плюс 17». В третьем игровом отрезке гости показали зубы (19:17), но концовка прошла под диктовку курянок – 23:12 и итоговые 85:59 в пользу команды Тибо Пети.

В ТОП-5 результативных игроков курянок вошли – Елизавета Шабанова (18 очков), Анна Буровая (16), Эзин Калу, Ольга Фролкина (по 12) и Эва Лисец (десять).

После сегодняшнего игрового дня лидирует УГМК из Екатеринбурга – 40 баллов. У курянок – 38. Следом располагается московский МБА (37). Теперь 25 января «Динамо» сыграет на площадке МБА. Начало игры в 19:30.