Курский «Сокол» крупно проиграл на своем льду

Уже после первого периода гости добились перевеса в три шайбы, да и в дальнейшем не сбавляли оборотов. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске встречались два аутсайдера восточной конференции – местный «Сокол» и МХК «Белгород». Уже после первого периода гости добились перевеса в три шайбы, да и в дальнейшем не сбавляли оборотов. Куряне очнулись лишь при счете 0:6 – отличился Владимир Карелов (50-я). Еще одну шайбу провел Артем Дмитриев (56-я, 2:7). Итоговый счет – 9:2 в пользу «Белгорода».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 49 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). У курян в активе четыре очка и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 22 января, «Сокол» проведет повторный матч с «Белгородом». Начало игры в 13:00.