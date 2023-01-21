Курские спортсменки завоевали еще две медали на первенстве России по фехтованию

Курянки Полина Волобуева, Нелли Куденцова, Ирина Зорина, Ульяна Хаверева в финале одолели соперниц из Санкт-Петербурга. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» определились победители в командном зачете среди рапиристок. Курянки Полина Волобуева, Нелли Куденцова, Ирина Зорина, Ульяна Хаверева в финале одолели соперниц из Санкт-Петербурга.

Вторая команда нашего региона победила сборную Московской области с разницей в один укол. Бронзовые медали получили Дарья Коржова, Елизавета Реутова, Арина Широбокова, Анна Безносикова.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне выиграли три медали на первенстве России по фехтованию. А рапиристки Волобуева и Зорина устроили курский финал.