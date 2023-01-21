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НовостиСпорт21 января 2023 10:50

Курские спортсменки завоевали еще две медали на первенстве России по фехтованию

Главный молодежный старт года среди кадетов проходит в Орле
Алексей СЕРГУНИН
Курянки Полина Волобуева, Нелли Куденцова, Ирина Зорина, Ульяна Хаверева в финале одолели соперниц из Санкт-Петербурга. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курянки Полина Волобуева, Нелли Куденцова, Ирина Зорина, Ульяна Хаверева в финале одолели соперниц из Санкт-Петербурга. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» определились победители в командном зачете среди рапиристок. Курянки Полина Волобуева, Нелли Куденцова, Ирина Зорина, Ульяна Хаверева в финале одолели соперниц из Санкт-Петербурга.

Вторая команда нашего региона победила сборную Московской области с разницей в один укол. Бронзовые медали получили Дарья Коржова, Елизавета Реутова, Арина Широбокова, Анна Безносикова.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне выиграли три медали на первенстве России по фехтованию. А рапиристки Волобуева и Зорина устроили курский финал.