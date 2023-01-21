Вертолет санавиации доставил из Конышевского района в Курск шестилетнюю девочку

Сейчас состояние девочки стабильное Фото: Архив "КП"

В областной администрации рассказывают, шестилетняя девочка поступила в Конышевскую центральную районную больницу, где ей диагностировали пневмонию. Ребенку требовалась срочная специализированная помощь медиков.

В течение 40 минут врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы доставили маленькую пациентку в Курск на вертолете санавиации. Ребенка сопровождала анестезиолого-реанимационная бригада. Девочку эвакуировали в областную больницу, а затем на реанимобиле – в областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко.

Сейчас состояние пациентки стабильное, она проходит лечение в инфекционной больнице.