Рапиристки Волобуева и Зорина устроили курский финал на первенстве России

Полина Волобуева (в центре) и Ирина Зорина (слева). Фото с сайта федерации фехтования России.

В туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» определились победители в личном зачете среди рапиристок. Золотую медаль среди девушек второй год подряд завоевала Полина Волобуева из Курской области. Об этом сообщает пресс-служба федерации фехтования России.

В Орел приехали обе финалистки предыдущего первенства страны – наша землячка и петербурженка Вера Чаусова. Правда, на этот раз они вышли на дорожку друг против друга уже в четвертьфинале. Как и год назад, их дуэль завершилась в пользу Волобуевой – 15:9.

В следующем бою Волобуева встретилась с Миланой Левчук из Подмосковья, которая год назад была в восьмерке лучших. Эта встреча не была доведена до конца. Левчук выигрывала за две минуты до конца третьего периода – 9:8, когда, отступая, подвернула ногу и упала. Травма оказалась серьезной – Милана не смогла продолжить бой.

В финале Волобуева встретилась со своей землячкой Ириной Зориной. Первый укол в решающем бою турнира нанесла Зорина. Но затем инициативу прочно захватила Волобуева – 4:1, 7:3, 11:4. Спустя 37 секунд после начала второго периода Полина нанесла 15-й укол – 15:8 и второй год подряд поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета кадетского первенства России. Серебро у Зориной.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне выиграли три медали на первенстве России по фехтованию.