Курские «Русичи» проиграли дублю ЦСКА

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 20-ю очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 19 января, в Москве в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный ЦСКА-2 принимал курские «Русичи». Уступив в первой четверти (17:21), наши земляки выиграли две следующие (23:20 и 21:20). Таким образом, перед заключительным игровым отрезком была ничья – 61:61. Но сил на концовку у курян не хватило – 16:24 и итоговые 77:85 в пользу армейцев.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Иван Аладко, Максим Карванен (по 18 очков), Андрей Стабровский (11), Станислав Сарафанкин (девять) и Владислав Соловьев (шесть).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 20-ю очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (33 балла), московская «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» (по 29). Теперь 22 января куряне сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2». Начало игры в 19:00.