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НовостиОбщество20 января 2023 12:22

Куряне смогут принять участие в конкурсе "Хранители птиц"

Целью проекта является создание кормушек для пернатых
Кристина ГОРБАТЕНКО
Конкурс продлится до 30 марта

Конкурс продлится до 30 марта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит Всероссийский ежегодный конкурс «Хранители птиц» . Цель проекта - просветительская работа и проведение мастер-классов по созданию кормушек для птиц, которым трудно найти пищу в зимнее время года.

Минприроды Курской области сообщает, что принять участие в конкурсе могут все желающие.

Для этого необходимо:

- зарегистрироваться на сайте;

- провести мастер-класс по изготовлению кормушек и развесить их;

- написать пост-отчет о прошедшем мастер-классе и поделиться им в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru .

Конкурс продлится до 30 марта. Его итоги подведут не позднее 1 апреля. Среди всех участников организаторы выберут троих победителей, исходя из количества проведенных мастер-классов и их участников.