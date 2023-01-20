Куряне смогут принять участие в конкурсе "Хранители птиц"

Конкурс продлится до 30 марта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит Всероссийский ежегодный конкурс «Хранители птиц» . Цель проекта - просветительская работа и проведение мастер-классов по созданию кормушек для птиц, которым трудно найти пищу в зимнее время года.

Минприроды Курской области сообщает, что принять участие в конкурсе могут все желающие.

Для этого необходимо:

- зарегистрироваться на сайте;

- провести мастер-класс по изготовлению кормушек и развесить их;

- написать пост-отчет о прошедшем мастер-классе и поделиться им в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru .

Конкурс продлится до 30 марта. Его итоги подведут не позднее 1 апреля. Среди всех участников организаторы выберут троих победителей, исходя из количества проведенных мастер-классов и их участников.