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НовостиОбщество20 января 2023 10:49

В Курске появится новый детский сад на проспекте Вячеслава Клыкова

К строительству приступят в 2023 году
Кристина ГОРБАТЕНКО
Детский сад будет рассчитан на 140 мест

Детский сад будет рассчитан на 140 мест

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске начнут строить новый детский сад. Дошкольное учреждение появится на проспекте Вячеслава Клыкова.

- В условиях плотной жилой застройки в микрорайоне потребность в дошкольном учреждении высока, - объясняют в областной администрации.

На строительство потратят примерно 240 миллионов рублей. Детский сад будет рассчитан на 140 мест.

Садик выполнят по типовому проекту, который уже использовался при возведении детсадов №4 и №14 на проспекте Вячеслава Клыкова. Закончить строительство планируют в 2024 году.