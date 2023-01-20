В Курске появится новый детский сад на проспекте Вячеслава Клыкова

Детский сад будет рассчитан на 140 мест Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курске начнут строить новый детский сад. Дошкольное учреждение появится на проспекте Вячеслава Клыкова.

- В условиях плотной жилой застройки в микрорайоне потребность в дошкольном учреждении высока, - объясняют в областной администрации.

На строительство потратят примерно 240 миллионов рублей. Детский сад будет рассчитан на 140 мест.

Садик выполнят по типовому проекту, который уже использовался при возведении детсадов №4 и №14 на проспекте Вячеслава Клыкова. Закончить строительство планируют в 2024 году.