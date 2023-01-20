Жительница Курской области, бронируя поездку, стала жертвой мошенников

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительница Рыльского района Курской области на популярном сайте по поиску попутчиков начала общение с одним из водителей, который предложил продолжить диалог в социальной сети.

- Таким образом он увел доверчивую женщину с защищенного ресурса, где запрещено сразу брать деньги за поездку, которая еще не состоялась, - объясняют полицейские.

В сообщениях молодой человек попросил перевести оплату за бронирование места и для этого прислал ссылку. Переходя по ней потребовалось введение полных данных карты, включая код, поступивший в смс-сообщении от банка.

Женщина добросовестно указала все данные, но вместо оговоренной суммы с карты списались десять тысяч рублей.

После этого водитель перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.