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НовостиПроисшествия20 января 2023 9:31

Жительница Курской области, бронируя поездку, стала жертвой мошенников

Женщина потеряла десять тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительница Рыльского района Курской области на популярном сайте по поиску попутчиков начала общение с одним из водителей, который предложил продолжить диалог в социальной сети.

- Таким образом он увел доверчивую женщину с защищенного ресурса, где запрещено сразу брать деньги за поездку, которая еще не состоялась, - объясняют полицейские.

В сообщениях молодой человек попросил перевести оплату за бронирование места и для этого прислал ссылку. Переходя по ней потребовалось введение полных данных карты, включая код, поступивший в смс-сообщении от банка.

Женщина добросовестно указала все данные, но вместо оговоренной суммы с карты списались десять тысяч рублей.

После этого водитель перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.