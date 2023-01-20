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НовостиОбщество20 января 2023 7:58

20 января в Курске проводят авиаразведку с беспилотниками

Курян просят соблюдать спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Авиаразведку проведут с 10:00 до 13:00

Авиаразведку проведут с 10:00 до 13:00

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 20 января, в Железнодорожном округе Курска сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области будут проведут авиационную разведку для построения планов ландшафта с целью подготовки к паводкоопасному периоду.

В мероприятии будут задействованы беспилотные авиационные системы вертолетного типа (квадрокоптеры).

Авиаразведку проведут с десяти утра до 13:00

В региональном ГУ МЧС просят курян соблюдать спокойствие, при этом не терять бдительность.