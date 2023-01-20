20 января в Курске проводят авиаразведку с беспилотниками

Авиаразведку проведут с 10:00 до 13:00
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Сегодня, 20 января, в Железнодорожном округе Курска сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области будут проведут авиационную разведку для построения планов ландшафта с целью подготовки к паводкоопасному периоду.
В мероприятии будут задействованы беспилотные авиационные системы вертолетного типа (квадрокоптеры).
Авиаразведку проведут с десяти утра до 13:00
В региональном ГУ МЧС просят курян соблюдать спокойствие, при этом не терять бдительность.