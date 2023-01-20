Под Курском автомобиль сбил женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 19 января примерно в 04:40 на 122 километре автодороги «Курск – Касторное», Советского района. В региональном УГИБДД рассказывают, 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21154, не справился с управлением и сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 19 января в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 08:25 на пятом километре автодороги «Курск – Касторное – Нижнеольховатое». ПО предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗЕЛЬ», не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.