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НовостиОбщество20 января 2023 6:00

Курян приглашают на выставку, посвященную родному городу

В экспозиции представлено больше 60 произведений
Кристина ГОРБАТЕНКО
Посетить выставку можно будет до 26 февраля

Посетить выставку можно будет до 26 февраля

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске открылась выставка, посвященная достопримечательностям, улицам и знаковым местам региона. Как рассказывают в областной администрации, в экспозиции представлено больше 60 графических и живописных произведений курских профессиональных художников, а также авторов-любителей.

Посмотреть работы талантливых курян можно в областном Дворце культуры. Также все желающие могут побывать на экскурсии о работах, художниках и истории Курского края.

Посетить выставку можно будет до 26 февраля.

Телефон для справок: +7-910-210-20-77.