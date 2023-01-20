Курян приглашают на выставку, посвященную родному городу

Посетить выставку можно будет до 26 февраля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске открылась выставка, посвященная достопримечательностям, улицам и знаковым местам региона. Как рассказывают в областной администрации, в экспозиции представлено больше 60 графических и живописных произведений курских профессиональных художников, а также авторов-любителей.

Посмотреть работы талантливых курян можно в областном Дворце культуры. Также все желающие могут побывать на экскурсии о работах, художниках и истории Курского края.

Посетить выставку можно будет до 26 февраля.

Телефон для справок: +7-910-210-20-77.