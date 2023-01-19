Куряне выиграли три медали на первенстве России по фехтованию

Игорь Кожевников, Иван Кривошапов, Виталий Манвелян и Алексей Прозоров (справа). Фото с сайта федерации фехтования России.

В активе наших земляков три призовых места. В личных соревнованиях, которые проходят в туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» в Орле, Игорь Кожевников стал вторым, а Владислав Герасимов - третьим. В финале Игорь уступил башкирскому атлету Ростислав Хамдамову – 8:15.

В командных соревнованиях бронзовые медали выиграли Кожевников, Иван Кривошапов, Виталий Манвелян и Алексей Прозоров. В утешительном финале они одолели своих земляков (Герасимов, Даниил Дорохин, Никита Евдокимов, Матвей Гребенников) со счетом 45:44.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курская рапиристка Кристина Самсонова завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях.