В Курске нашли артснаряд

Снаряд обнаружили на 2-й Шоссейном переулоке Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что на улице 2-й Шоссейный переулок найден ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 19 января.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

- Обнаруженный артиллерийский снаряд 88 миллиметров был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.