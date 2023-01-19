Закончить работы планируют в августе 2023 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске на железнодорожном вокзале начали ремонт "островной" платформы №3. В ходе работ отремонтируют торцевую часть с одной стороны платформы, где возведут новый бетонный фундамент, укрепят основание платформы и обновят асфальтовое покрытие.

В региональном комитете транспорта и дорог сообщили, что посадка и высадка пассажиров на пригородные и пассажирские поезда будет осуществляться с противоположной стороны платформы.

Завершить работы планируют в августе 2023 года.