Под Курском во время пожара в жилом доме пострадал мужчина

Пожар произошел в Суджанском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 19 января в 09:50. Горел жилой дом в селе Загородная Суджанского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 10:14, справиться с огнем удалось в 10:16.

- В жилом деревянном доме общей площадью 15x15 метров в результате пожара поврежден чердак на площади 6 квадратных метров. Пострадал 46-летний мужчина, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».