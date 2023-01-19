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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:56

Жительница Курской области перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Женщине сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП с пострадавшими
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 68-летней жительницы Курчатова Курской области позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что дочка женщины стала виновницей ДТП с пострадавшими, и сама получила серьезные травмы. Для лечения всех участников аварии срочно требуются деньги. За ними обещали прислать курьера.

Вскоре к женщине пришел мужчина, которому та передала 300 тысяч рублей. Вечером она связалась с дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Так женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

- Потерпевшая могла избежать финансовых потерь, если бы сразу позвонила родственникам и удостоверилась, что с ними все в порядке, - говорят в УМВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.