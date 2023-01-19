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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:01

19 января в Курске без отопления остались 32 многоэтажки

В них проживают 6400 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
Произошел прорыв на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского

Произошел прорыв на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС 19 января сообщили о возможном прорыве на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского. Из-за этого часть Центрального округа осталась без отопления и горячей воды.

Так, под ограничение попали ориентировочно 32 многоквартирный жилых дома, в которых проживают 6400 человек, из них 1280 - дети.

Специалисты уже работают на месте происшествия. Аварийные работы планируют завершить в 22:00 19 января.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.