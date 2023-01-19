Под Курском автомобиль сбил 83-летнего мужчину

Пенсионера доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 18 января примерно в 17:40 на улице Мира села Гончаровка Суджанского района. В региональном УГИБДД рассказывают, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Ампера», сбил 83-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 18 января в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 20:25 на улице Ленина города Железногорска. По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Элантра», сбил 20-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения.