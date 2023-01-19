Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 6:40

В Курске 246 человек окунулись в прорубь во время крещенских купаний

Всего оборудованные купели посетили 325 курян
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возле всех оборудованных купелей дежурили спасатели и медики

Возле всех оборудованных купелей дежурили спасатели и медики

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске, как и во всей России, сегодня, 19 января, отмечают один из православных праздников - Крещение Господне. В управлении ГО и ЧС администрации города сообщают, что этой ночью оборудованные купели посетили 325 человек, из низ 246 окунулись в прорубь.

Напомним, в этом году в Курске оборудовали три места для крещенских купаний: на Ермошкином озере, Боевой даче и городском пляже на реке Тускарь

Возле всех оборудованных купелей дежурили спасатели, полицейские, сотрудники окружных администраций и медики. Всего в областном центре ночью безопасность курян обеспечивали 46 человек и 14 единиц техники.