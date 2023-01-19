В Курске 246 человек окунулись в прорубь во время крещенских купаний

Возле всех оборудованных купелей дежурили спасатели и медики Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске, как и во всей России, сегодня, 19 января, отмечают один из православных праздников - Крещение Господне. В управлении ГО и ЧС администрации города сообщают, что этой ночью оборудованные купели посетили 325 человек, из низ 246 окунулись в прорубь.

Напомним, в этом году в Курске оборудовали три места для крещенских купаний: на Ермошкином озере, Боевой даче и городском пляже на реке Тускарь

Возле всех оборудованных купелей дежурили спасатели, полицейские, сотрудники окружных администраций и медики. Всего в областном центре ночью безопасность курян обеспечивали 46 человек и 14 единиц техники.