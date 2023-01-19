На пожаре в Курской области погибли два человека

Пожар произошел в Рыльском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 января в 21:40. Горел жилой дом в селе Козино Рыльского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 22:05, справиться с огнем удалось в 22:13.

- Деревянный жилой дом полностью сгорел. На месте происшествия было найдено тело 38-летнего мужчины и тело еще одного погибшего, личность которого устанавливается, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».