Под Курском в сгоревшем доме нашли тело мужчины

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 января в 22:49. Горел жилой дом в селе Гламаздино Хомутовского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 23:14, справиться с огнем удалось в 23:22.

- Сгорел деревянный жилой дом, на месте происшествия обнаружено тело 58-летнего мужчины, - сообщают в региональном ГУУ МЧС.

Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».