19 января в Курске отключат отопление в 32 домах на семи улицах

Отопления и горячей воды не будет с 10:00 до 16:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске снова часть домов останется без отопления. 19 января, теплоэнергетики проведут ремонт участка тепломагистрали на улице Павлуновского.

- Зафиксирован высокий расход подпиточной воды, поэтому принято решение оперативно провести упредительный ремонт и заменить изношенный участок теплосети на новый, - объясняют в мэрии.

На время работ — с 10:00 до 16:00 — будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

улица Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50; улица Дзержинского, 65/2; улица Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2; улица Павлуновского, 1, 5, 7, 48, 48а, 48в, 65, 65а; улица Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68; улица Большевиков, 93, 97; улица 50 лет Октября, 13, 15, 15а.