В Курчатове Курской области полиция ликвидировала наркопритон

Организаторам притона грозит до шести лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Курчатове 37-летний мужчина и его сожительница являлись наркопотребителями с большим стажем. Они превратили свою квартиру в место употребления наркотиков для себя и наркозависимых гостей. Пара предоставляла наркоманам помещение, а те расплачивались с хозяевами запрещенными веществами.

Сообщается, ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за совершение различных преступлений.

Наркопритон ликвидировали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Паре грозит до шести лет тюрьмы.