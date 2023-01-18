Курские врачи провели сложную операцию новорожденному ребенку

В нашем регионе медики впервые выполнили такую операцию Фото: Архив "КП"

В Курском областном перинатальном центре впервые в истории региона провели лапароскопическую операцию новорожденной пациентке, которой не исполнился даже один день. Ранее пациентов с такими диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

В областной администрации рассказывают, еще до рождения у девочки внутриутробно диагностировали большое опухолевидное образование яичника. После появления малышки на свет медики выполнили дообследование и решили проводить экстренную операцию.

Прцедурой занималась целая бригада врачей, в которую вошли: заведующий отделением оперативной гинекологии областного перинатального центра Владимир Крестинин, заместитель главного врача по хирургии областной детской клинической больницы №2 Дмитрий Ришт и заведующий отделением анестезиологии-реанимации этой же больницы Валерий Ложников.

В итоге медики провели сложную операцию лапароскопическим доступом, учитывая возраст пациентки. Врачи не просто спасли жизнь девочке, но и сохранили ей здоровье. Сейчас ребенку ничего не угрожает.