На вооружение курских пожарных поступил уникальный автомобиль

Возможности автомобиля позволяют обеспечить оперативное реагирование на все происшествия Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На вооружение огнеборцев восьмой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области поступил уникальный пожарный автомобиль «База газодымозащитной службы». Он предназначен для обеспечения работы газодымозащитников при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Машина вмещает боевой расчет из четырех человек, используется для одновременного вывоза 60 заправленных баллонов на место происшествия, что значительно сокращает время реагирования.

В салоне хранятся необходимые инструменты, приборы проверки дыхательных аппаратов, приборы контроля качества воздушной среды заправленного воздуха. За счет работы мощного генератора обеспечивается работа осветительной мачты, которая установлена на автомобиле. Она предназначена для освещения места тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

Кроме того, есть возможность установки и переносных осветительных приборов. Автомобиль оборудован средствами связи для организации взаимодействия между подразделениями.

Для защиты пожарных от непогоды с внешней стороны есть специальный выдвижной навес. Таким образом, личный состав может беспрепятственно заправлять баллоны на улице.

Также в салоне автомобиля есть камера заднего вида, навигатор, регистратор, электронная панель приборов, которая отображает уровень топлива в баке, температуру. Он оснащен глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).

Как сообщают в региональном МЧС, это единственный такой автомобиль в Курском гарнизоне, а в целом по стране их насчитывается всего несколько экземпляров. Возможности этой машины позволяют обеспечить оперативное реагирование на все происшествия и сократить время оказания помощи.