С 23 по 27 января часть Железнодорожного округа Курска останется без света

Электричество отключат на пяти улицах
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В "Курских электрических сетях" сообщили об очередном временном отключении электроэнергии. Так, из-за проведения плановых работ с 23 по 27 января с 09:30 до 16:00 без света останется часть Железнодорожного округа.
Электричество отключат по следующим улицам:
5-я Срелецкая 1-27, 2-36
1-й Средний пер-к 1-25
4-я Стрелецкая 1-35, 2-34
2-й Средний пер-к 1-37, 2-38
3-я Стрелецкая 1-37, 2-56
Телефон для справок: 26-32-10.
В Сеймском и Центральном округах с 23 по 27 января отключений не запланировано.
Телефоны для справок: 37-31-28, 32-40-89.