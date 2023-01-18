С 23 по 27 января часть Железнодорожного округа Курска останется без света

Электричество отключат на пяти улицах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В "Курских электрических сетях" сообщили об очередном временном отключении электроэнергии. Так, из-за проведения плановых работ с 23 по 27 января с 09:30 до 16:00 без света останется часть Железнодорожного округа.

Электричество отключат по следующим улицам:

5-я Срелецкая 1-27, 2-36

1-й Средний пер-к 1-25

4-я Стрелецкая 1-35, 2-34

2-й Средний пер-к 1-37, 2-38

3-я Стрелецкая 1-37, 2-56

Телефон для справок: 26-32-10.

В Сеймском и Центральном округах с 23 по 27 января отключений не запланировано.

Телефоны для справок: 37-31-28, 32-40-89.