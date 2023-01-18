Под Курском мужчина спас своего соседа из горящего дома

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 января в 01:54 в селе Вишнево Беловского района произошел пожар. Горела одна из комнат в частном доме. На место происшествия незамедлительно отправились пожарные, источник огня был ликвидирован через несколько минут. В результате возгорания пострадал хозяин дома – 64-летний мужчина.

Как рассказывают в региональном ГУ МЧС, в момент пожара в помещении находились два человека – мужчина и женщина. Ночью курянка проснулась от запаха гари, она попыталась разбудить своего сожителя. У нее не получилось это сделать, поэтому женщина решила обратиться за помощью. Она выбежала из горящего здания и позвала соседа, который жил в соседнем доме. Федор Прилуцкий моментально отреагировал на просьбу о помощи.

- Первым делом вызвал пожарных, а потом бросился к горящему дому. Из окон валил дым и пробивался огонь, - вспоминает мужчина.

Войдя внутрь, он нашел хозяина дома, услышав его стоны. На тот момент мужчина уже был без сознания.

Медики поставили предварительный диагноз: отравление угарным газом. Усугубило состояние спиртное, принятое накануне. Сейчас мужчина находится в больнице.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.