В Курске горело административное здание

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 17 января в 17:58. Возгорание было по адресу: улица 1-й Моковский проезд.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар.

Загорание было локализовано в 18:05, справиться с огнем удалось в 18:06.

- В административном здании горели вещи на площади 4 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 15 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».