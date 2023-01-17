Курская теннисистка Дарья Харланова завоевала два золота на турнире в Воронеже

Дарья Харланова. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Во всероссийских соревнованиях (до 19 лет) по теннису участвовали 40 спортсменов из 17 регионов страны. Курянка Дарья Харланова стала лучшей в одиночном и смешанном разрядах. По окончании соревнований Дарья рассказала «КП» о событиях на воронежских кортах.

- В финале одиночного разряда я выиграла у Елизаветы Рожковой (Сочи) - 6:2, 6:0. В смешанном разряде моим партнером был воронежец Илья Шершнев. В решающем поединке мы обыграли Анастасию Акугинову (Элиста) и Михаила Волковича (Москва) - 4:6, 6:1,10:6.

Сейчас Дарья находится в Рязани, где выступает на всероссийском турнире «Кубок Рязанского Кремля».

- В начале февраля планирую отправиться на международный турнир серии ITF в Казахстан или Турцию, а в конце февраля буду принимать участие в Кубке России (Альметьевск, Татарстан) во всех трех разрядах - одиночном, парном и смешанном.

СПРАВКА «КП»

Дарья Харланова участвовала в ноябре 2022 года в престижном турнире «Олимпийские надежды» (финальный этап) до 17 лет в Казани. В столице Татарстана она завоевала две серебряных медали в парном и смешанном разрядах и добралась до полуфинала в одиночном разряде. Почти на протяжении всего прошлого года входила в десятку лучших игроков России до 17 лет.