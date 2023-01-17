В 2023 году в Курской области реконструируют девять участков тепловых сетей

Общая протяженностью объектов составляет 14 километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курской области запланирована реконструкция девяти участков тепловых сетей протяженностью 14 километров.

Работы пройдут на улицах 50 лет Октября, Павлуновского, Веспремской, Орловской, Большевиков, Суворовской, Энтузиастов, Студенческой, Косухина, Мыльникова, Аэродромной, Кольцова, Пирогова, Ломоносова, Пионеров, Асеева, проспектах Хрущева и Дружбы, в проезде Сергеева, на Майском бульваре, в 1-м Суворовском переулке.

Также планируют отремонтировать магистральную сеть по проспекту Дружбы. Там с 2019 года произошло четыре порыва, последний - несколько дней назад. Как объясняют в областной администрации, причина повреждений – внешняя коррозия и высокий уровень износа: сеть введена в эксплуатацию в 1983 году.

Общая стоимость работ составит 337 миллионов рублей.