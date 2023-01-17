В Курске на Черняховского произошел пожар в строящемся доме

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило В 15:49 17 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 17 января в 15:49. Горел строящийся дом на улице Черняховского.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в строящемся доме горит кабель-канал на втором этаже. Пожар тушат 26 человек и девять единиц техники Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».