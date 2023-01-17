В Сеймском округе Курска уничтожили более ста надписей с рекламой наркотиков

В рейде приняли участие сотрудники администрации Сеймского округа, Совета отцов и волонтеры Фото: Архив "КП"

В Курске прошел очередной рейд по борьбе с распространением рекламы наркотиков. На этот раз в порядок приводили фасады зданий в Сеймском округе. Так, в городской администрации сообщают, что было уничтожено более ста наркотических надписей.

В рейде приняли участие сотрудники администрации Сеймского округа города Курска, Совета отцов и волонтеры политехнического колледжа.

Добавим, такие рейды проходят в Курске с 2014 года. За это время было ликвидировано более 14 тысяч надписей, рекордное количество – почти 3500 – было закрашено в прошлом году.

Курян, заметивших надпись с рекламой наркотиков, просят сообщить о ней по электронной почте: chistyigorod46@yandex.ru