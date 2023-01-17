22-летняя курянка перевела мошенникам 450 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником безопасности банка Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 22-летней жительнице Курска в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщали, что на счету девушки наблюдается подозрительная активность. Какие-то люди пытаются привязать к реквизитам свой номер телефона и собираются оформить крупные кредиты. Деньги надо было срочно спасать.

Для этого мошенник настойчиво рекомендовал оформить на себя кредит и отправить деньги на безопасный счет. В итоге, курянка оформила займ в 450 тысяч рублей и отправила мошенникам.

Таким же образом стала жертвой мошенников еще одна жительница Курска, 41-летняя женщина отправила на чужой счет 70 тысяч рублей. После их перевода она вспомнила, что много раз слышала о действиях мошенников, в том числе напрямую от сотрудников полиции.

Возбуждены уголовные дела.