18 января на Курскую область опустится туман

На дорогах будет гололедица Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу регионального Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 17 января по девять вечера 18 января будет облачно. Ночью ожидаются дожди, днем - небольшие дожди. Местами возможен туман, а ночью на дорогах - гололедица.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ожидается потепление: температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем: 1-6º тепла.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает курянам о том, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - 112.