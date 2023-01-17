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НовостиПроисшествия17 января 2023 9:00

В Курске "Мазда" сбила женщину

ДТП произошло в районе дома 177 "А" по Нижней Казацкой
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция выясняет обстоятельства аварии

Полиция выясняет обстоятельства аварии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 16 января в первом часу дня. 66-летний мужчина на «Мазде» ехал по улице Нижняя Казацкая со стороны Запольной в направлении Кавказской.

- По предварительным данным водитель сбил здесь 51-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП она получила ранения и была доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводят проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

16 января в Курской области ДТП, в которых бы пострадали или погибли люди не зарегистрировано.

Всего случилось в этот день 17 ДТП с материальным ущербом.