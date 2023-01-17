В Курске "Мазда" сбила женщину

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 16 января в первом часу дня. 66-летний мужчина на «Мазде» ехал по улице Нижняя Казацкая со стороны Запольной в направлении Кавказской.

- По предварительным данным водитель сбил здесь 51-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП она получила ранения и была доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводят проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

16 января в Курской области ДТП, в которых бы пострадали или погибли люди не зарегистрировано.

Всего случилось в этот день 17 ДТП с материальным ущербом.